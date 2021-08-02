Защита просит освободить от ареста заразившуюся коронавирусом участницу Pussy Riot Флорес

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Защита участницы группы Pussy Riot Риты Флорес (Маргариты Коноваловой) просит суд освободить ее от дальнейшего отбывания административного ареста после того, как ее госпитализировали с коронавирусной инфекцией. Об этом ТАСС рассказал Алексей Глухов, координатор объединения "Апология протеста", которое оказывает Флорес правовую помощь.

"Анализы Коноваловой подтвердили наличие у нее коронавирусной инфекции. Ее госпитализировали из спецприемника. Сейчас течение ее административного ареста приостановлено. Но мы просим освободить ее вовсе от дальнейшего отбытия административного наказания из-за ее состояния здоровья. Мы обратились с соответствующим ходатайством в Зюзинский суд Москвы", - сказал он.

Ранее другая участница Pussy Riot, муниципальный депутат Людмила Штейн, также заявила, что заболела ковидом, когда отбывала административный арест.

22 июля Зюзинский суд Москвы арестовал Флорес на 15 суток за неповиновение требованию сотрудника полиции. Флорес была задержана накануне, изначально ей заявили, что она похожа на человека из ориентировки, который разыскивается за кражу кошелька. Потом ее отвезли в отдел полиции "Котловка", в отношении нее составили протокол по ст. 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному требованию сотрудника полиции"). По данным адвоката, "якобы она не предоставила полицейским документ, удостоверяющий личность".

За последний месяц полицейские задерживали и других членов группы Pussy Riot: Марию Алехину, Александра Софеева, Дмитрия Воронцова, Веронику Никульшину. Всем им был назначен административный арест за мелкое хулиганство или неподчинение полиции. Софеев и Никульшина покинули Россию.