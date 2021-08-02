МЧС отметило уменьшение количества природных пожаров на территории России

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Количество природных пожаров на территории России уменьшилось, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"В России снижается количество природных пожаров", - сказали в пресс-службе.

По данным ведомства, в Карелии за неделю число очагов природных пожаров снизилось в четыре раза. Все пожары, бушевавшие вблизи населенных пунктов, потушены. В Якутии основные работы направлены на защиту от огня населенных пунктов, за сутки потушено 15 пожаров на площади 61 тыс. га. В Оренбургской области из-за угрозы садовому товариществу "Урал" были эвакуированы 16 человек, в настоящее время возгорание локализовано.

"Авиацией МЧС России проведено свыше 220 сливов, сброшено более 700 тонн воды", - добавили в МЧС.