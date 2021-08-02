На Ямале за пять лет выведут племенное ядро стада оленей с высокой продуктивностью

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 августа. /ТАСС/. Племенное ядро стада оленей с высокой мясной продуктивностью появится в Ямало-Ненецком автономном округе за пять лет, сообщила ТАСС кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник лаборатории селекции и разведения сельскохозяйственных животных Ярославского НИИ животноводства и кормопроизводства - филиала ФНЦ "ВИК им. В. Р. Вильямса" Марина Абрамова. Живая масса самцов превысит 100 кг и 85-90 кг у самок.

Как пояснили ТАСС в департаменте агропромышленного комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа, в ряде хозяйств в течение последних 30 лет произошло снижение средней живой массы до 18% от стандарта.

"Целью работы является изучение влияния генотипа животных на мясную продуктивность. Предполагается отбирать животных с желательными генотипами, обладающие большей живой массой, а следовательно, и выходом мяса. Работа рассчитана на пять лет. Новое поголовье будет составлять племенное ядро стада АО "Совхоз Байдарацкий", - сказала Абрамова, отметив, что специалисты научно-исследовательского института уже побывали на Ямале.

Ранее сотрудники Ярославского НИИ животноводства и кормопроизводства обеспечивали селекционно-племенную работу в хозяйствах Московской, Рязанской, Ульяновской, Смоленской и Владимирской областей.

Исследовательские работы будут проводиться на оленях ненецкой породы, пояснили ТАСС в департаменте агропромышленного комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа. "Общая предварительная стоимость всего комплекса работ составляет порядка 6,4 млн рублей, в настоящее время ведется работа по решению вопроса его финансирования", - добавили в департаменте АПК региона. Специалисты департамента подчеркнули, что по количественным показателям весовые кондиции животных после проведенной учеными работы будут не ниже стандарта ненецкой породы: средняя живая масса самцов перед гоном составляет 100 кг, взрослых маток - 85-90 кг, молодняк - 50 кг.

Основным направлением в работе будет организация образцового племенного предприятия на территории автономного округа, где будут сконцентрированы наиболее высокопродуктивные животные, так называемое племенное ядро. Полученный опыт власти планируют в дальнейшем использовать на всех племенных и товарных предприятиях автономного округа. В Ямало-Ненецком автономном округе специалисты продолжат исследования в начале ноября. В планах - проведение комплексной оценки животных, формирование племенного ядра, выборка биоматериала для иммуногенетических исследований.

Производство оленины в регионе

С начала 2021 года в рамках реализации регионального проекта "Экспорт продукции АПК" нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" агроэкспортеры Ямало-Ненецкого автономного округа поставили более 230 тонн мяса оленя в Финляндию, и порядка 90 тонн непищевых оленьих субпродуктов третей категории в Германию. Ключевыми экспортерами региона в сфере АПК являются компании "Ямальские олени", "Паюта" и "Сибирский олень".

Ненецкая порода северных оленей - единственная, которая распространена в Ямало-Ненецком автономном округе. Эта порода самая многочисленная в Субарктике, разводится также на севере Европы и Азии. АО "Совхоз Байдарацкий" получило в конце 2020 года статус племенного репродуктора по разведению северных оленей ненецкой породы. Порода ценится прежде всего мясными качествами, высокой энергией роста, неприхотливостью к пастбищным кормам арктической зоны, пантовой продуктивностью. Рабочие качества оленей этой породы используют в упряжи для передвижения и перевозки грузов.