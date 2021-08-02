В Северодвинске разработали туристический маршрут на корабельную тему

АРХАНГЕЛЬСК, 2 августа. /ТАСС/. Новый туристический маршрут на корабельную тему "Ягринские корабелы: завод, наука" разработали в Северодвинске Архангельской области, говорится в понедельник в сообщении пресс-службы администрации региона.

"В Северодвинске презентовали новый туристический маршрут на корабельную тематику… [Он получил] название "Ягринские корабелы: завод, наука"… В условиях засекреченности рабочих процессов обозреваемых объектов получился познавательный экскурс в научную и практическую деятельность ягринских корабелов", - говорится в сообщении.

В Северодвинске расположен ряд предприятий оборонной области, в том числе судостроительный завод "Севмаш" и центр судоремонта "Звездочка". Предприятия закрыты для посещения. Тем не менее ряд объектов доступен для экскурсий. Их и собрали в одном маршруте, который проходит по острову Ягры.

Тур начинается у Научно-технического центра "Звездочка". Ранее это был Дворец культуры имени 50-летия Октября, где проходили крупнейшие в России научные форумы по ядерной безопасности. На его фасаде находится один из датчиков системы радиационного мониторинга и аварийного реагирования. Система стоимостью €5 млн охватывает не только Северодвинск, но и всю Архангельскую область.

Рассказ экскурсоводов включает данные о директорах "Звездочки" и Севмаша, известных кораблестроителях. Например, о Григории Просянкине, ветеране Великой Отечественной войны, который работал на предприятиях Северодвинска, с 1956 по 1986 гг. возглавлял завод № 893 (ныне "Звездочка"), затем Севмаш.

Маршрут проходит мимо Центральной вахты "Звездочки", предприятия БИУС, где работают с наукоемкими системами и приборами. Следующая точка - посещение химико-технологической лаборатории научно-исследовательского проектно-технологического бюро "Онега". Лаборатория в последние годы стала открытой площадкой "Онега", которую посещают в том числе школьники.