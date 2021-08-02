День Екатеринбурга пройдет в онлайн-формате

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 августа. /ТАСС/. Власти Екатеринбурга планируют провести День города в онлайн-формате, организовав 14 августа телемарафон, из-за ситуации с пандемией коронавируса. Об этом сообщил журналистам в понедельник начальник управления культуры города Илья Марков.

"К сожалению, в этом году [в День города] мы вновь увидимся онлайн, 14 августа", - сказал он.

Марков отметил, что в этот день пройдет телемарафон, он будет длиться с 09:00 до 20:00 мск. "Будет установлена большая центральная телестудия. <…> Будет вещать в основном с крыши, но иногда будет включаться эфир из города <…>. [Например,] с Площади 1905 года, где <...> начался монтаж [площадки для] фестиваля "Атмосфера" - это будет одно из самых заметных, наверное, [мероприятий] празднования Дня города, он будет растянут во времени - с 14 [августа] в течение двух недель можно будет посетить этот прекрасный фестиваль ландшафтного искусства", - поделился он.

Также Марков уточнил, что, вероятнее всего, от праздничного салюта также придется отказаться из-за ситуации с пандемией. Однако власти планируют сохранить многие городские традиции - "Городскую свадьбу", поздравления от представителей всех районов города, например. "К нам в эфир придут известные, почетные граждане нашего города. И вечером мы закончим церемонию выбором "Мисс Екатеринбург" и концертом симфонического оркестра", - добавил он.

Общее количество зафиксированных в Свердловской области случаев коронавируса составляет 108 468, из них 100 748 уже выздоровели, 4 402 - умерли. За последние сутки здесь выявили 527 новых случаев заражения.