В Петербурге ожидается выпадение почти месячной нормы осадков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 августа. /ТАСС/. Гроза с ливнем обрушатся на Петербург вечером 2 августа, ожидается выпадение более 80% от месячной нормы осадков. В городе будет дежурить 71 бригада ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", сообщили в пресс-службе предприятия.

"По прогнозам синоптиков, за несколько часов на территории города выпадет более 80% от месячной нормы осадков. Дожди продолжатся ночью 3 августа. 71 бригада Водоканала обеспечит бесперебойную работу системы водоотведения во время вечерних и ночных ливней. В случае возникновения локальных подтоплений время их работы будет продлено", - говорится в сообщении.

Специалисты Водоканала включат дополнительные насосы на очистных сооружениях города. На предприятии объяснили, что при сильных ливнях вода не может быстро уйти в канализацию, поэтому могут происходить локальные подтопления. Автомобилистам рекомендовали избегать низких участков дорог.

Как сообщили в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" 2 августа к, к вечеру в городе ожидаются сильные порывы ветра, местами ливни. Столбики термометров вечером и ночью опустятся до отметки 13 градусов с 20 градусов, установившихся днем.