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Пандемия COVID-19

В Армении выявили первые случаи заражения дельта-штаммом коронавируса

Всего за сутки в стране зафиксировали 137 новых случаев инфицирования

ЕРЕВАН, 2 августа. /ТАСС/. Первые случаи заражения штаммом "дельта" коронавируса зафиксированы в Армении. Об этом в понедельник сообщил Минздрав страны в Facebook.

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"Национальный центр профилактики и контроля за заболеваниями при Минздраве, Армяно-российский университет и Институт молекулярной биологии НАН Армении совместно провели молекулярно-генетическую экспертизу образцов, взятых у пациентов с положительным результатом ПЦР-тестов. Из 30 образцов в четырех был обнаружен альфа-штамм, а в 25 - дельта-штамм", - отмечается в сообщении.

В настоящее время в Армении зафиксированы 230 476 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки количество новых случаев составило 137. За все время было проведено 1 350 559 тестов на COVID-19. С начала пандемии в стране зафиксирован 4 621 летальный исход.

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АрменияПандемия COVID-19
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