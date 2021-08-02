Премьер Греции призвал граждан экономить свет из-за рекордной с 1987 года жары

АФИНЫ, 2 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что гражданам страны необходимо экономить электроэнергию, особенно в часы пик, из-за жары, ставшей рекордной с 1987 года. С таким призывом он выступил после экстренного совещания с руководством министерства охраны окружающей среды и энергетики, руководителями энергетических компаний и регулятора в сфере энергетики (RAE) в Национальном центре контроля энергии.

В Греции в последнюю неделю установилась крайне жаркая погода. Температура во многих районах страны достигает 44-47 градусов по Цельсию в тени, и этот период, по оценке метеорологов, может продлиться около 12 дней. Темой совещания было изучение мер, которые были уже приняты для обеспечения адекватной работы энергосистемы страны, а также обсуждение планов реагирования в случае возникновения проблем из-за экстремально высоких температур. "Мы столкнулись с сильнейшей волной жары с 1987 года. Как видите, это привело к значительной нагрузке на [энергетическую] систему, поскольку спрос резко вырос. Я хочу заверить всех жителей, что все, что было можно сделать для обеспечения электроснабжения страны, сделано", - сказал Мицотакис.

При этом он обратился к потребителям с просьбой "в максимально возможной степени снизить спрос, особенно в часы пик". Глава правительства отметил, что энергетические компании каждый день прилагают огромные усилия для устранения неисправностей и ликвидации перегрузки системы, поскольку общее потребление электроэнергии с каждым днем жары увеличивается. "Мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить безопасное электроснабжение страны, домашних хозяйств и предприятий", - заверил Мицотакис.

Министр охраны окружающей среды и энергетики Костас Скрекас сообщил, что на совещании команда антикризисного управления представила все возможные меры защиты и реагирования для преодоления любой неординарной ситуации. "Поскольку электросеть страны находится под давлением из-за очень высокого спроса, поскольку мы находимся на пике туристического сезона, в настоящее время в нашей стране дополнительно находится более 2-3 млн человек, мы просим потребителей не тратить зря энергию, когда это не требуется", - сказал Скрекас.

Восстановлено энергоснабжение на Родосе

Из-за жары в стране в последние дни начались десятки лесных пожаров. Один из них возник в воскресенье, 1 августа, на греческом острове Родос, однако в понедельник он пошел на убыль благодаря активным действиям пожарных на земле, а также работе пожарной авиации, включая российский самолет-амфибию Бе-200ЧС. Энергетическая компания - оператор электрораспределительной сети Греции сообщила в понедельник, что на Родосе восстановлено электроснабжение и она проводит тщательные проверки линий электропередачи высокого напряжения на предмет выявления дополнительных возможных повреждений из-за пожара, вспыхнувшего в воскресенье. Компания также призвала граждан снизить потребление электроэнергии в часы пиковой нагрузки.