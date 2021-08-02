Дистанционный мониторинг здоровья по браслетам может появиться в РФ к 2024 году

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Единая система дистанционного мониторинга здоровья для пациентов с сахарным диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями может начать работать в России с 2024 года, мониторинг будет осуществляться за счет ношения специальных браслетов. Разработка повысит качество наблюдения и лечения пациентов групп риска, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

Система будет состоять из цифровых диагностических сервисов и браслетов с датчиками. Она будет отслеживать изменение параметров давления и сахара в крови и в перспективе сможет оповещать врачей о необходимости срочной помощи.

"К 2024 году 10% пациентов с сахарным диабетом, артериальной гипертензией, хронической сердечной недостаточностью будут обеспечены дистанционным мониторингом состояния здоровья, к 2030 году доля таких пациентов будет увеличена до 50%", - приводит пресс-служба Платформы НТИ слова руководителя Инфраструктурного центра HealthNet НТИ Марии Галямовой.

Реализация проекта станет стимулом развития рынка умных медицинских устройств, считает она. Охват россиян, которые могут в будущем начать использовать браслеты, оценивается в 30 млн человек.

"Ожидается, что единая система контроля здоровья будет интегрирована с порталом госуслуг и сервисом "Мое здоровье", - сообщила Галямова.