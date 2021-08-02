Кристина Тимановская получила польскую визу

ВАРШАВА, 2 августа. /ТАСС/. Легкоатлетка из Белоруссии Кристина Тимановская получила польскую гуманитарную визу. Об этом в понедельник в Twitter заявил заместитель главы МИД Польши Марчин Пшидач.

"Белорусская спортсменка Кристина Тимановская уже находится в прямом контакте с польскими дипломатами в Токио. Она получила гуманитарную визу. Польша сделает все необходимое, чтобы помочь ей продолжить спортивную карьеру", - написал он.

Заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский уточнил, что после получения гуманитарной визы Тимановская прилетит в Варшаву. Об этом сообщило Польское агентство печати.

По словам Шинковского, белорусская спортсменка после консультаций с польскими дипломатами решила подать заявление на получение гуманитарной визы. "Такая виза сегодня ей уже была выдана. Благодаря этой визе она сможет прилететь в ближайшие дни в Варшаву", - сказал он.

Шинковский отметил, что Тимановская находится под опекой польских дипломатических и консульских служб. Ее также лично принял посол Польши в Японии. Замглавы польского МИД подчеркнул, что легкоатлетка "в данный момент находится в безопасности".

Национальный олимпийский комитет Белоруссии объявил в воскресенье, что тренерский штаб команды по легкой атлетике принял решение отправить Тимановскую домой в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием. Первоначально планировалось, что легкоатлетка выступит в Токио в беге на дистанциях 100 и 200 м. В связи с отсутствием необходимого количества допинг-проб от участия в эстафете 4x400 м были отстранены две белорусские бегуньи. Тренерский штаб решил задействовать в эстафете Тимановскую, которая в соцсетях подвергла критике такое решение.

Представители оппозиционного Белорусского фонда спортивной солидарности сообщили, что Тимановскую насильно вывозят из Токио в связи с ее критикой действий тренерского штаба белорусских легкоатлетов. Тимановская заявила "Еврорадио" о намерении просить убежище в Европе. Кроме того, спортсменка в соцсетях обратилась к Международному олимпийскому комитету с просьбой вмешаться в ситуацию и оказать ей помощь. По словам спортсменки, на нее было оказано давление и ее пытаются вывезти из Японии без ее согласия.