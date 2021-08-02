В Турции зафиксирован рекордный уровень потребления электроэнергии на фоне сильной жары

АНКАРА, 2 августа. /ТАСС/. Министерство энергетики и природных ресурсов Турции заявило в понедельник о рекордном уровне потребления электроэнергии в стране. В ведомстве связывают это с тем, что температура воздуха поднялась выше сезонных норм.

"В последнее время произошел чрезмерный рост спроса на электроэнергию из-за того, что температура воздуха поднялась выше сезонных норм. В связи с этим в последние несколько недель спрос на электроэнергию достиг рекордного уровня в истории [Турецкой] Республики", - говорится в распространенном заявлении министерства.

В сообщении также отмечается, что из-за этого в стране наблюдаются перебои с электроснабжением.

Согласно данным Главного управления метеорологии Турции, в последние дни практически во всех провинциях дневная температура не опускается ниже плюс 35 градусов. Синоптики предупреждают, что эта неделя может стать самой жаркой за этот сезон, в южных курортных провинциях столбики термометров поднимутся до плюс 43-45 градусов в тени. Метеорологи советуют в эти дни не находиться на открытом солнце.

Сильная жара и засуха привели к тому, что 28 июля лесной пожар начался недалеко от курортного города Манавгат в провинции Анталья на юге Турции. На следующий день огонь вспыхнул и в ряде других провинций, включая курортные Айдын и Муглу. Пожарные до сих пор пытаются справиться с бедствием, в настоящее время локализовано 125 из 132 очагов возгорания. Согласно информации Управления по чрезвычайным ситуациям Турции, число жертв стихийного бедствия достигло восьми, пострадали более 850 человек.

29 июля президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что государство мобилизовало на борьбу с огнем все возможные силы. По данным президентской администрации, в тушении пожаров задействовано более 1,1 тыс. единиц техники, в том числе три российских самолета-амфибии Бе-200.