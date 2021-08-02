Более 30 водных объектов расчистят по плану оздоровления Дона до 2030 года

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 августа. /ТАСС/. Дорожная карта по оздоровлению и развитию водохозяйственного комплекса Дона предполагает проведение мероприятий по расчистке 32 водных объектов. Об этом в понедельник сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии Ростовской области.

"В числе важнейших инициатив, уже вошедших в документ, - мероприятия по расчистке 32 водных объектов, что сделает реку более полноводной, а также капремонту гидротехнических сооружений, в том числе плотин ряда водохранилищ в Боковском, Советском, Кашарском, Красносулинском районах", - говорится в сообщении министерства. На эти цели предусмотрено более 2 млрд рублей. Работы должны начаться в 2022-2023 годах.

Все водные объекты являются реками, входящими в бассейн Дона на территории Ростовской области, уточнили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии. Завершить работы по расчистке рек планируется до 2030 года.

В министерстве напомнили, что объемы финансирования дорожной карты составляет более 105,51 млрд рублей. "Эта сумма не окончательная. <…> После проведения изысканий и включения в план некоторых дополнительных мероприятий она может быть увеличена", - сказал первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров, слова которого привели в региональном Минприроды.

На минувшей неделе председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко сообщал, что в регионе рассчитывают на дополнительное финансирование из федерального центра на мероприятия по оздоровлению Дона. Представители регионального правительства в российской столице, по словам спикера, прорабатывают конкретный перечень объектов и сроков сдачи.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил план мероприятий по улучшению состояния Дона. В него включены 22 инициативы. Одна из важнейших - строительство Багаевского гидроузла, который обеспечит более экономное использование водных ресурсов, гарантирует подачу воды к Новочеркасской ГРЭС в достаточных объемах. Также продолжится реконструкция Донского магистрального канала. Кроме того, в план включены мероприятия по строительству и реконструкции очистных сооружений, капремонту гидротехнических сооружений, а также по сохранению биологических ресурсов.