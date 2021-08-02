В Ленобласти откроется реабилитационный центр для детей-инвалидов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 августа. /ТАСС/. Новый реабилитационный досуговый центр "Сердце", в строительстве которого просила помощи у президента России Владимира Путина ветеран Великой Отечественной войны Зинаида Корнева, начнет работу на базе конно-спортивного клуба в Ленинградской области 6 августа. Об этом сообщил руководитель регионального исполкома ОНФ в Санкт-Петербурге Андрей Рябоконь на пресс-конференции в ТАСС в понедельник.

"В рамках поручения президента [РФ] Общероссийский народный фронт включился в этот процесс, и задача дальше была сосредоточить ресурсы, которые необходимо было направить на строительство этого центра. Эту задачу выполнить удалось, ресурсы были необходимые собраны, был привлечен социально ответственный бизнес, и проект уже реализуется, и 6 августа мы его открываем", - рассказал Рябоконь.

Конно-спортивный клуб "Новополье" в Ленинградской области с 2008 года проводит реабилитацию для детей с помощью иппотерапии. Весной 2017 года его администрация начала строительство многофункционального комплекса, который позволит внедрить современные развивающие и реабилитационные программы для семей с детьми-инвалидами. Собственных средств для завершения строительства клубу не хватало. В июне 2020 года в ходе онлайн-встречи президента России с участниками акции "Мы вместе" к Путину обратилась 97-летняя ветеран Великой Отечественной войны Зинаида Корнева с просьбой оказать содействие в строительстве нового реабилитационного центра "Сердце". Президент пообещал оказать поддержку.

Как отметил Рябоконь, возведением центра занялась строительная компания "ПИК", также оказали поддержку правительство Ленинградской области, Агентство стратегических инициатив, платформа "Россия страна возможностей" и другие.

По словам эксперта Национальной федерации иппотерапии и адаптивного конного спорта Светланы Лытко, в центре будут работать иппотерапевты, логопед и психологи. Сейчас в "Новополье" проходят реабилитацию около 140 детей.

"С открытием центра увеличится не количество занимающихся детей, а увеличится качество оказываемых услуг, то есть услуги будут оказываться в комплексе. Если раньше у нас были в основном занятия по иппотерапии, то сейчас один и тот же ребенок сможет получать в комплексе много услуг. Это и занятия с психологом, с логопедом, дефектологом, получать курс массажа и проходить других специалистов", - пояснила директор по развитию конно-спортивного клуба "Новополье" Анна Лаппе.