Ученые МЧС прогнозируют вторую волну дождевого паводка в Хабаровском крае

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Вторая волна дождевого паводка ожидается в городах Хабаровского края, ее гребень подойдет к административному центру уже 3 августа. Об этом сообщил в понедельник исполняющий обязанности начальника Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России Владимир Мошков.

"На прошедшей неделе из-за продолжительных и интенсивных осадков в верхнем течении Амура сформировалась вторая волна дождевого паводка, которая перемещается по Еврейской автономной области в районе села Нижнеспасское, - сказал он. - По прогнозным данным, ее гребень подойдет к Хабаровску уже завтра, Комсомольску-на-Амуре - 9-11 августа, к Николаевску-на-Амуре - 16-19 августа с превышением неблагоприятных отметок".

По словам Мошкова, прогноз водности рек будет уточняться по мере выпадения осадков в бассейне Амура.

Кроме того, ученые института из-за сильных дождей прогнозируют подтопления низкопойменных участков местности с расположенными на них объектами инфраструктуры и жилыми домами на территории Амурской области, Еврейской автономной области, Забайкальского края, Бурятии и Приморского края. В первой декаде августа там может выпасть около 100 мм осадков при месячной норме 150 мм. Также специалисты считают, что на ситуации скажутся большая водность рек, низкое залегание грунтовых вод и повышенные сбросы с водохранилищ.

"Органам местного самоуправления указанных субъектов совместно с заинтересованными органами РСЧС (Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) рекомендуется своевременно оповестить население о возможных рисках возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплениями и затоплениями, и информировать о действиях при ЧС", - подчеркнул Мошков.

В целом гидрологическая обстановка соответствует прогнозу. Уровни воды в населенных пунктах Хабаровского края, где проходил гребень Амурского дождевого паводка, как и прогнозировалось, не достигали опасных отметок. При превышении неблагоприятных уровней в зоны подтопления попали 23 приусадебных участка и семь участков автомобильных дорог. Гребень паводка вышел в Амурский лиман.