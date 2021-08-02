Глава ростовского Роспотребнадзора назвал ситуацию с пандемией в регионе крайне сложной

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 августа. /ТАСС/. Ситуация с распространением коронавируса в Ростовской области оценивается Роспотребнадзором как крайне сложная. Об этом заявил главный государственный санитарный врач по региону Евгений Ковалев в понедельник на заседании оперативного штаба по контролю за распространением коронавирусной инфекции.

В мире больше заражений, но меньше смертей от ковида.

В мире больше заражений, но меньше смертей от ковида. Главное о коронавирусе за 1 августа

"Заболеваемость продолжает расти. Эпидситуация в Ростовской области на текущий момент оценивается как крайне сложная, - сказал Ковалев. - Среднедневная заболеваемость на 30-й неделе стала максимальной за весь период течения пандемии и составила 407 новых случаев в день".

Руководитель управления Роспотребнадзора добавил, что рост числа новых заражений фиксируется в детских возрастных группах. Так, среди детей дошкольного возраста заболеваемость увеличилась с 83 до 129 случаев. Новые случаи также выявили у 146 школьников, что на 26 превысило показатели предыдущей недели. "Таким образом, если в течение двух, максимум - трех недель не удастся переломить тенденцию по заболеваемости у детей, придется выносить вопрос о сроках и дифференциации - очно или заочно, по классам и курсам - начало учебного года", - отметил Ковалев.

Ростовская область занимает пятое место среди регионов России и первое место в Южном федеральном округе по числу заразившихся коронавирусом. По последним данным, количество случаев заражения коронавирусом в регионе увеличилось до 120 493, число выздоровевших выросло до 97 645, умер 5 241 человек. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,1.

В начале июля власти ужесточили ограничения, призванные сдержать распространение коронавируса. В частности, приостановили проведение в общественных местах массовых мероприятий культурного, зрелищного и развлекательного характера. В регионе ввели обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан.