В Ростовской области планируют привить от коронавируса к 1 ноября 80% взрослого населения

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 августа. /ТАСС/. Доля привитого от коронавируса взрослого населения к 1 ноября должна быть доведена до 80%. Об этом в понедельник на заседании оперативного штаба по контролю за распространением коронавирусной инфекции сообщил главный государственный санитарный врач по региону Евгений Ковалев.

"Перед нами стоит задача к 1 сентября 60% взрослого населения охватить прививками, а к 1 ноября - 80%", - сказал он.

Говоря об организации вакцинации от коронавируса, руководитель управления Роспотребнадзора отметил недостаточную работу в учреждениях образования. "Низкий коллективный иммунитет студентов и преподавателей - путь к дистанционному обучению", - отметил Ковалев. Он напомнил, что по итогам секвенирования специалисты продолжают фиксировать циркуляцию дельта-штамма коронавируса, с появлением которого увеличилась заболеваемость среди детей и молодежи.

Оценка ситуации

В Роспотребнадзоре также навзали ситуацию с пандемией в регионе крайне сложной. "Заболеваемость продолжает расти. Эпидситуация в Ростовской области на текущий момент оценивается как крайне сложная, - сказал Ковалев. - Среднедневная заболеваемость на 30-й неделе стала максимальной за весь период течения пандемии и составила 407 новых случаев в день".

Руководитель управления Роспотребнадзора добавил, что рост числа новых заражений фиксируется в детских возрастных группах. Так, среди детей дошкольного возраста заболеваемость увеличилась с 83 до 129 случаев. Новые случаи также выявлены у 146 школьников, что на 26 превысило показатели предыдущей недели. "Таким образом, если в течение двух, максимум - трех недель не удастся переломить тенденцию по заболеваемости у детей, придется выносить вопрос о сроках и дифференциации - очно или заочно, по классам и курсам - начало учебного года", - отметил Ковалев.

Ростовская область занимает пятое место среди субъектов РФ и первое место в Южном федеральном округе по числу заразившихся коронавирусом. По последним данным, количество случаев заражения коронавирусом в регионе увеличилось до 120 493, число выздоровевших выросло до 97 645, умерли 5 241 человек. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,1.

В начале июля власти ужесточили ограничения, призванные сдержать распространение коронавируса. В частности, приостановлено проведение в общественных местах массовых мероприятий культурного, зрелищного и развлекательного характера. В регионе введена обязательная вакцинация для ряда категорий граждан.