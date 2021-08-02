Растущий в усадьбе под Орлом "Дуб Тургенева" признали "Российским деревом года"

ТАСС, 2 августа. Двухсотлетний "Тургеневский дуб", который является главной реликвией усадьбы матери Ивана Тургенева в Спасском-Лутовинове, занял первое место в конкурсе "Лучшее дерево в России - 2021". В рамках победы многолетнему растению окажут сертифицированную помощь по уходу и обследованию, сообщила в понедельник пресс-служба правительства Орловской области.

"Главная природная реликвия музея-заповедника "Спасское-Лутовиново" - Тургеневский дуб признан главным деревом страны - 2021", - говорится в сообщении.

По данным экспертов Всероссийской программы "Деревья - памятники живой природы", точный возраст дуба составляет 197 лет. Предположительно, его посадил писатель Иван Тургенев в усадьбе матери Спасское-Лутовиново в Орловской области в период между 1828 и 1838 годами. По данным пресс-службы облправительства, специалисты экспертного центра "Здоровый лес" окажут помощь "Тургеневскому дубу" в части ухода и обследования. "Теперь один из главных символов литературной Орловщины представит Российскую Федерацию на конкурсе "Европейское дерево года" в 2022 году", - отметили в сообщении.

Второе место в конкурсе заняла "Шаляпинская ель", которая растет во дворике дачи Шаляпина в Ставропольском крае более 130 лет, третье - брянский "Ясень Великан". Его высота составляет порядка 30 м, а диаметр - 30 см. "Дерево расположено на Покровской горе, в историческом месте. Ясень уже более 300 лет растет вдоль сохранившейся монастырской стены, откуда начинал развиваться город Брянск", - сообщил ТАСС начальник управления лесами Брянской области Владимир Дзубан.

Конкурс "Российское дерево года" является национальным отборочным этапом международного конкурса "Европейское дерево года". Участие в конкурсе принимают деревья, которые внесены в реестр старовозрастных деревьев России и имеют всероссийский статус "Дерево - памятник живой природы". В 2020 году победителем конкурса "Российское дерево года" стал платан, растущий во дворе построенной в VIII веке джума-мечети в Дербенте, в 2019 - тополь из Калмыкии.