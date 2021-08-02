Коечный фонд в ковидных госпиталях в Ростовской области увеличили на 13%

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 августа. /ТАСС/. Власти Ростовской области увеличили коечный фонд за счет расширения существующих ковидных госпиталей и новых учреждений на 13% - до 4,2 тыс. мест. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Юрий Кобзев в понедельник на заседании оперативного штаба по контролю за распространением коронавирусной инфекции.

На минувшей неделе министр сообщал о том, что в регионе функционируют 27 инфекционных госпиталей, в которых развернуты 3 704 койки для пациентов с коронавирусом.

"В настоящий момент на территории Ростовской области работают 29 инфекционных моногоспиталей. Общий коечный фонд, развернутый на территории области, [составляет] более 4,2 тыс. коек. Мы увеличили за последние несколько дней на максимальную мощность действующие инфекционные госпиталя, добавив коечный фонд в городах Каменске-Шахтинском, Новочеркасске, Новошахтинске, Ростове-на-Дону. 1 августа вступил в действие ковидный госпиталь на базе Ростовской клинической больницы ФМБА (Федерального медико-биологического агентства) на 120 коек", - сказал Кобзев.

По данным Минздрава региона, загруженность ковидных госпиталей остается на уровне около 90%. Кобзев выразил беспокойство высокой нагрузкой на врачебные кадры. Министр отметил, что власти могут рассмотреть возможность изменения условий оказания плановой медицинской помощи в этой ситуации.

Ростовская область занимает пятое место среди субъектов РФ и первое место в Южном федеральном округе по числу заразившихся коронавирусом. По последним данным, количество случаев заражения коронавирусом в регионе увеличилось до 120 493, число выздоровевших выросло до 97 645, умер 5 241 человек. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,1.

В начале июля власти ужесточили ограничения, призванные сдержать распространение коронавируса. В частности, приостановлено проведение в общественных местах массовых мероприятий культурного, зрелищного и развлекательного характера. В регионе введена обязательная вакцинация для ряда категорий граждан.