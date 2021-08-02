США расширили программу по приему беженцев из Афганистана из-за насилия со стороны талибов

ВАШИНГТОН, 2 августа. /ТАСС/. Новые категории граждан Афганистана, сотрудничавших с американскими правительством и организациями, получили право уехать в США в качестве беженцев из-за "возросшего уровня насилия" со стороны радикального движения "Талибан" (запрещено в России). Об этом в понедельник сообщил Госдепартамент на своем сайте.

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"Новая мера расширяет возможности по переселению в США для тысяч афганцев и членов их семей, которые не могут претендовать на получение специальной иммигрантской визы из-за несоответствия квалификации или стажа работы, несмотря на то, что им может угрожать опасность из-за их связей с США", - сообщает Госдепартамент.

Требования о стаже и квалификации перестанут действовать для граждан Афганистана, которые работали в качестве переводчиков, подрядчиков, штатных специалистов на американское правительство или вооруженные силы. Речь также идет о сотрудниках миссий субсидируемых Вашингтоном гуманитарных и экономических программ, о журналистах американских изданий. Согласно данным западных СМИ, около 18 тыс. афганцев, помогавших американским войскам, и еще примерно 53 тыс. членов их семей надеются получить иммиграционные визы в США.

Госдепартамент добавляет, что США остаются привержены достижению мира и безопасности в Афганистане.

Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон испытывает глубокую обеспокоенность из-за актов жестокости со стороны талибов на территории под их контролем в Афганистане. Он также заверил, что США сохранят свое присутствие в этой стране, несмотря на вывод войск, и продолжат сотрудничество с Кабулом в сферах экономики, дипломатии и безопасности.

14 апреля президент США Джо Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На этом фоне в исламской республике наблюдается ухудшение ситуации в области безопасности, связанное с тем, что боевики движения "Талибан" наращивают темпы наступления на ряде направлений.