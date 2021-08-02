На ремонт крыши саратовской областной больницы выделили более 33 млн рублей

САРАТОВ, 2 августа. /ТАСС/. Власти приняли решение о выделении из резервного фонда более 33 млн рублей на ремонт кровли Саратовской областной больницы, сообщает в понедельник пресс-служба правительства области.

Ранее в ходе прямой линии с губернатором региона Валерием Радаевым главврач больницы сообщила о необходимости замены кровли больницы. По ее словам, крыша протекала во время дождей.

"По поручению главы региона на ремонт кровли Саратовской областной клинической больницы из резервного фонда регионального правительства выделено 33,4 млн рублей", - говорится в распространенном сообщении.

Уточняется, что кроме того, Озинскому району было направлено 7,6 млн. рублей. На эти средства из резервного фонда планируется закупить спецмашину для тушения пожаров. Вопрос о приобретении машины с оборудованием для тушения многоэтажных домов также прозвучал в ходе "Прямой линии".

Как сообщили ТАСС в центре управления регионом, к началу "Прямой линии" поступило 1 069 вопросов от жителей, к концу - более 1 340. Жителей интересовали темы ремонта дорог, отсутствия холодной воды, госпомощи, благоустройства.