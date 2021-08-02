Суды должны принимать любые справки в доказательство долгого проживания в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 августа. /ТАСС/. Суды общей юрисдикции обязаны принимать любые справки, документы, а также выслушивать показания свидетелей для установления факта длительного проживания гражданина в Санкт-Петербурге, а не руководствоваться только наличием или отсутствием постоянной регистрации по месту жительства в городе. Об этом говорится в определении Конституционного суда (КС).

"Суды при рассмотрении заявлений об установлении факта постоянного проживания в Санкт-Петербурге в общей сложности не менее 10 лет не вправе исходить из недопустимости подтверждения такого факта какими-либо иными доказательствами, помимо документов (справок) о регистрации по месту жительства, а должны принимать свои решения, основываясь на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании каждого из имеющихся в деле доказательств", - говорится в документе.

В качестве примера в определении приводятся такие документы, как справки о регистрации по месту пребывания, о постановке на учет как лица без определенного места жительства в соцучреждениях, договоры аренды квартир или комнат, медицинские карты и свидетельские показания.

Определение вынесено в ответ на жалобу трех граждан, которым районные власти Петербурга отказали в постановке на учет как нуждающихся в жилье. Свое решение чиновники мотивировали тем, что никто из заявителей не смог доказать факт проживания в Петербурге не менее 10 лет, как того требует городское законодательство. Они пытались оспорить решение властей в судах общей юрисдикции, однако получили отказ.

После этого граждане пожаловались в КС, посчитав, что нормы Гражданского процессуального кодекса и закона Петербурга "О порядке ведения учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях и предоставлении жилых помещений по договорам социального найма в Санкт-Петербурге" противоречат конституции и указывают, что подтвердить факт проживания в городе можно только постоянной регистрацией. КС в определении разъяснил нормы, указав, что проверка фактических обстоятельств вынесения решений судами общей юрисдикции не относится к его полномочиям.

КС в определении также напомнил, что указывал ранее в своих решениях о том, что "сам по себе факт регистрации или отсутствия таковой не порождает для гражданина каких-либо прав и обязанностей". В определении также отмечается, что согласно решениям КС, регистрация "является лишь предусмотренным федеральным законом способом учета граждан в пределах РФ, носящим уведомительный характер".