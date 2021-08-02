В России запустили интерактивную карту с действующими в регионах ограничениями по COVID-19

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Интерактивный сервис для информирования о действующих в регионах России ограничениях из-за распространения COVID-19 появился на сайте стопкоронавирус.рф . Об этом ТАСС сообщили создатели сервиса.

Сервис представляет из себя интерактивную карту с разделением на субъекты РФ.

Любой посетитель сайта стопкоронавирус.рф сможет с помощью представленной карты узнать актуальную информацию о ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в каждом регионе России, а также получить информацию о запретах и ограничениях, связанных с работой общепита, посещением общественных мест, поездках на общественном транспорте и другие региональные нормы. Для получения данных достаточно кликнуть на интересующий регион на карте. Создателями сервиса стали автономные некоммерческие организации (АНО) "Диалог" и "Национальные приоритеты".

"В первую волну COVID-19 мы совместно со стопкоронавирус.рф запустили интерактивную карту, которая в режиме реального времени отражала этапы снятия ограничений для выхода российских регионов из режима всеобщей самоизоляции. Количество просмотров страницы достигало 56 млн в месяц. Сейчас понятно, что коронавирус не исчезнет из нашей жизни, эпидемиологическая обстановка в стране усложняется, регионы вновь стали вводить ограничения. Поэтому мы предложили возобновить работу интерактивной карты со всей актуальной информацией о вводимых в регионах ограничениях", - говорится в материалах, поступивших в ТАСС, со ссылкой на слова генерального директора АНО "Диалог" Алексея Гореславского.

Генеральный директор АНО "Национальные приоритеты" София Малявина отметила, что считает главной задачей сервиса "распространение проверенной информации о ситуации для россиян, будь то статистика заболеваемости, советы врачей или информация об ограничениях в регионах". Отмечается, что карта обновляется в еженедельном режиме.