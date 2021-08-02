Число мест в больнице в Избербаше в 2025 году увеличится в 10 раз

МАХАЧКАЛА, 2 августа. /ТАСС/. Строительство последних корпусов многопрофильной больницы в Избербаше, которое после простоя было возобновлено в 2019 году, полностью завершится в 2025 году. После введения в эксплуатацию объектов третьей очереди число мест в больнице увеличится до 300, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе городской администрации.

"Из-за отсутствия финансирования более шести лет было заморожено строительство новой многопрофильной больницы в нашем городе - в 2009 году подрядчик сдал только первую очередь больницы, а начиная с 2014 года, на возведение объекта не поступало больше средств. Благодаря руководству республики в 2019 году строительство было возобновлено. В настоящее время доступно 30 мест, сейчас осуществляется второй этап возведения объекта, после чего станет доступно более 200 мест. А завершение всех работ с увеличением вместимости до 300 мест запланировано на 2025 год", - рассказал собеседник агентства.

Так, по его словам, в рамках первой очереди были построены отделение скорой помощи и инфекционный корпус. На объекте были подняты монолитно-железобетонные каркасы, перекрытия, ограждения, сделана кирпичная кладка стен, накрыта кровля. В рамках второго этапа строительства предусмотрено возведение главного приемного отделения, трех стационаров (двух взрослых и одного детского), вспомогательного корпуса и актового зала. "Это добавит еще 210 мест. Сейчас идут отделочные работы в рамках второго этапа, после начнем третий", - пояснили в пресс-службе.

Что касается третей очереди, планируется строительство родильного отделения и диагностического корпуса, что позволит увеличить вместимость больницы до 300 мест. В администрации подчеркнули, что завершения строительства новой больницы с нетерпением ждут жители города. "Рассчитываем, что ввод в эксплуатацию многопрофильной больницы позволит значительно улучшить качество и своевременность оказания медицинских услуг жителям Избербаша и близлежащих районов", - добавили в администрации.