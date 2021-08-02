В Ростове-на-Дону планируют до конца лета привить всех водителей общественного транспорта

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 августа. /ТАСС/. Власти Ростова-на-Дону намерены привить от коронавируса 100% водителей общественного транспорта до конца лета. Об этом в понедельник на заседании оперативного штаба по контролю за распространением коронавирусной инфекции сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

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"На сегодняшний день вакцинированы 1278 человек, что составляет 61,6%. Мы поставили для себя задачу до конца августа вакцинировать 100% всех водителей наших транспортных предприятий", - сказал Логвиненко.

Говоря об организации вакцинации, глава администрации отметил, что в городе организована работа выездной прививочной бригады, специалисты которой прививают сотрудников автотранспортных предприятий после рабочей смены.

Ростовская область занимает пятое место среди субъектов РФ и первое место в Южном федеральном округе по числу заразившихся коронавирусом. По последним данным, количество случаев заражения коронавирусом в регионе увеличилось до 120 493, число выздоровевших выросло до 97 645, умерли 5 241 человек. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,1.

В начале июля власти ужесточили ограничения, призванные сдержать распространение коронавируса. В частности, приостановили проведение в общественных местах массовых мероприятий культурного, зрелищного и развлекательного характера. В регионе ввели обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан.