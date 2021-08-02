Макрон в социальных сетях ответит на вопросы о вакцинации

ПАРИЖ, 2 августа. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон обратился с призывом к французам, которые не хотят делать прививку, напрямую задать ему вопросы на эту тему. Соответствующий видеоролик был опубликован в понедельник на личной странице главы государства в Instagram .

"Я знаю, что многие из вас все еще задаются вопросами, боятся, многие слышат ложную информацию, ложные слухи <...>. Поэтому я решил ответить на ваши вопросы напрямую. Спрашивайте, а я постараюсь быть максимально прямым и ясным", - сказал глава государства.

Он также напомнил, что чуть более 42 млн французов получили одну дозу вакцины, а около 35 млн граждан страны - обе.

Президент прибегает к видеоформатам, популярным среди молодежи, не первый раз. Он уже несколько раз обращался к населению на платформе TikTok. По информации телеканала BFM, ответы президента французам будут представлены в виде нескольких видеороликов, которые опубликуют в ближайшие дни.