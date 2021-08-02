В Йошкар-Оле приступили к ремонту дорог, запланированному на 2022 год

ТАСС, 2 августа. Ремонт дорог в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", запланированный на 2021 год в Йошкар-Оле, завершили в полном объеме. Дорожники приступили к реализации плана на 2022 год, сообщила в понедельник пресс-служба администрации главы Республики Марий Эл.

"Мы полностью закончили программу 2021 года. Все работы выполнены в полном объеме. Сейчас мы подошли к улице Панфилова, которую уже делаем в рамках 2022 года. Она подходит к кольцевой развязке - улице Герцена, которую мы делаем по новой технологии, и дальше переходим к улицам Суворова-Машиностроителей. Протяженность улицы Машиностроителей составляет более 4 км, стоимость ремонта - 160 млн рублей. Таким образом, мы только по городу в рамках 2022 года со сдвижкой влево делаем дороги на 210 млн рублей", - цитирует пресс-служба министра транспорта и дорожного хозяйства республики Александра Герасименко.

Пресс-служба отмечает, что ремонт моста через реку Шоя планировалось выполнить в 2022 году, но благодаря дополнительному финансированию удалось приступить к работе значительно раньше. Таким образом, работы на этом участке выполнили меньше чем за месяц.

Также в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги" ремонт улицы Советская возле железнодорожного вокзала, которая является одной из центральных в городе, завершили раньше срока. Сейчас дорога готова к вводу в эксплуатацию. Объект планировалось сдать 30 сентября.

2 августа восстановили движение по Вараксинскому мосту после капитального ремонта. Ранее пресс-служба сообщала, что этот участок должен был оставаться закрытым для проезда всех видов транспорта до 15 августа. Мост находился в предаварийном состоянии и 3 июля его закрыли для транспорта и пешеходов.

Национальный проект "Безопасные и качественные автодороги" реализуется с 2019 года. Изначально в него включили четыре федеральных проекта: "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", "Дорожная сеть", "Безопасность дорожного движения" и "Автомобильные дороги Минобороны России". В рамках поручений президента РФ Владимира Путина о новых национальных целях развития до 2030 года в нацпроект планируется включить с 2021 года два новых федеральных проекта: "Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях" и "Развитие федеральной магистральной сети".