Более половины сотрудников "Уральских авиалиний" вакцинировали от коронавируса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 августа. /ТАСС/. Более половины сотрудников авиакомпании "Уральские авиалинии" привили вакциной от коронавирусной инфекции, сообщается в понедельник в Telegram-канале авиаперевозчика. Прививку сделали 57% летных экипажей.

"Несмотря на то, что в некоторых регионах иммунизация населения является обязательной, вакцинирование со стороны авиакомпании носило только рекомендательный характер, а показателя в 57% удалось достичь благодаря сознательности сотрудников", - говорится в сообщении.

Проведение вакцинации в компании осуществляет собственная медицинская служба. Она обеспечивает логистику препарата и вакцинирование сотрудников в соответствии с требованиями Минздрава. Персонал прививают двухкомпонентной вакциной российского производства, отмечается в сообщении.

"Уральские авиалинии" - одна из крупнейших российских авиакомпаний. В настоящий момент эксплуатирует 50 воздушных судов.