{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Более половины сотрудников "Уральских авиалиний" вакцинировали от коронавируса

Собственная медицинская служба компании обеспечивает логистику препарата и вакцинирование сотрудников в соответствии с требованиями Минздрава

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 августа. /ТАСС/. Более половины сотрудников авиакомпании "Уральские авиалинии" привили вакциной от коронавирусной инфекции, сообщается в понедельник в Telegram-канале авиаперевозчика. Прививку сделали 57% летных экипажей.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Несмотря на то, что в некоторых регионах иммунизация населения является обязательной, вакцинирование со стороны авиакомпании носило только рекомендательный характер, а показателя в 57% удалось достичь благодаря сознательности сотрудников", - говорится в сообщении.

Проведение вакцинации в компании осуществляет собственная медицинская служба. Она обеспечивает логистику препарата и вакцинирование сотрудников в соответствии с требованиями Минздрава. Персонал прививают двухкомпонентной вакциной российского производства, отмечается в сообщении.

"Уральские авиалинии" - одна из крупнейших российских авиакомпаний. В настоящий момент эксплуатирует 50 воздушных судов.

Теги
РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
Литературный подкаст и онлайн-музей ТУ-104 выиграли гранты на форуме "Таврида"
Общая сумма грантовых средств превысила 7 млн рублей
Читать полностью