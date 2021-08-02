В посольстве США советуют россиянам оформлять визы в представительствах в других странах

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Россиянам рекомендовали в американском посольстве в Москве обращаться за неиммиграционными визами в диппредставительства США в других странах.

"На неопределенный срок приостановлено рассмотрение неиммигрантских виз для недипломатических поездок, как и предоставление других рутинных услуг для американских граждан и рассмотрение заявок на иммиграционные визы. Мы сожалеем, что действия российского правительства заставили нас сократить штат консульских сотрудников на 75%, таким образом делая невозможным оказание соответствующих услуг. Подающим заявку на визу следует обращаться в посольства или консульства США за пределами РФ", - сказал ТАСС в понедельник представитель дипмиссии.

"Посольство США в Москве сократило объем оказания консульских услуг, оставив доступными только услуги в чрезвычайных ситуациях для граждан США. В ограниченном количестве рассматриваются иммиграционные заявления, связанные с жизненно важными чрезвычайными ситуациями, а также иммиграционные заявления, у которых истекает срок обращения по возрасту заявителя. Эта мера является необходимой из-за заявления российский властей от 23 апреля о намерении запретить американской миссии в России нанимать иностранных граждан на любую должность", - добавили в посольстве.

С 1 августа посольство США в России продолжит работу в минимальном за пять лет составе - 120 сотрудников. Это произошло вследствие вступления в силу введенных российскими властями ограничений на наем диппредставительством граждан России и третьих стран в ответ на объявленные Вашингтоном в апреле антироссийские санкции. Тогда американская сторона в очередной раз выслала 10 российских дипломатов, заявив, что они якобы связаны с разведывательными службами РФ.