Число "Точек роста" в Волгоградской области увеличится почти вдвое

ВОЛГОГРАД, 2 августа. /ТАСС/. Новые центры цифрового и гуманитарного образования начнут работу в сельских школах региона в сентябре. Общее количество таких центров на территории Волгоградской области достигнет 195, сообщила в понедельник пресс-служба областной администрации.

Программу комплексной модернизации объектов образования обсудили ранее в понедельник в администрации Волгоградской области.

"С 1 сентября текущего года в рамках национального проекта "Образование" сразу в 97 сельских школах области начнут работу центры цифрового и гуманитарного образования "Точка роста". Общее количество таких центров на территории Волгоградской области достигнет 195", - цитирует губернатора Андрея Бочарова пресс-служба.

Таким образом, число "Точек роста" вырастет почти в два раза - вместо 97 их станет 195.

Глава региона также пояснил, что в рамках плановой реализации программы комплексной модернизации объектов образования к новому учебному году в волгоградских школах проведут текущий ремонт и приведут в порядок пришкольные территории. Всех школьников обеспечат бесплатными учебниками, а учащихся начальных классов и часть учеников средних и старших классов - бесплатным горячим питанием.

Дополнительно глава региона поручил своевременно обеспечить выплаты семьям с детьми-школьниками согласно поручению президента России Владимира Путина. До 30 августа должны быть завершены все работы по ремонту и оснащению учебных заведений.