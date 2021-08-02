Менеджер МакSим рассказала об улучшениях в состоянии певицы

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Певица МакSим (Марина Максимова), уже около полутора месяцев остающаяся в медикаментозном сне, находится в стабильно тяжелом состоянии, но есть улучшения. Об этом сообщила ТАСС в понедельник пиар-менеджер артистки Яна Богушевская.

"Значительных изменений нет. [Марина] в стабильно тяжелом пока состоянии, хотя есть улучшения", - сказала она.

Ранее менеджер певицы Маргарита Соколова пояснила, что врачи регулируют медикаментозный сон МакSим, периодически возвращая ее в сознание. Однако говорить о полном выводе ее из комы пока рано.

11 июня 38-летняя певица начала чувствовать симптомы простуды, о чем она сообщила подписчикам в Instagram, затем у нее поднялась температура до 39 градусов. Ее состояние не улучшалось, а тесты на коронавирус показывали отрицательный результат. 19 июня стало известно, что МакSим госпитализирована с пневмонией, введена в искусственную кому на аппарате ИВЛ.