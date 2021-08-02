В России предложили открыть общественные экологические приемные

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Добровольцы экологического марафона "Дни зеленых действий" предложили создать общественные экологические приемные на базе Российского экологического общества. Об этом сообщает в понедельник пресс-центр акции.

"Гражданам зачастую не хватает даже первичной консультации по вопросам защиты своих прав в сфере охраны окружающей среды. Мы предлагаем создать такую приемную на базе Российского экологического общества. Реализация проекта при вашей поддержке только повысит его эффективность", - сказал руководитель регионального отделения Российского экологического общества в Мурманской области Сергей Плисов, обращаясь к временно исполняющему обязанности заместителя секретаря генерального совета партии "Единая Россия" Дмитрию Кобылкину, его слова приводятся в сообщении.

В свою очередь Кобылкин согласился с остротой вопроса. "Действительно, имеет место бюрократизация, запутанная для обычных людей категоризация объектов природной среды и так далее. Учитывая, что миссия народной программы - создание эффективного диалога, ваша идея может стать одной из флагманских", - отметил инициатор экомарафона.

Кобылкин также подчеркнул, что видит две задачи, которые может решить приемная. Во-первых, содействие населению в оперативном реагировании на правонарушения, а с другой - выявление "узких" мест в природоохранном законодательстве и правоприменительной практике. Предварительно, первым шагом станет работа горячей линии, которую в тестовом варианте могут запустить в Мурманской области.

Экологический марафон "Дни зеленых действий" открылся 15 июля в Подмосковье, в селе Павло-Слободское, и продлится до середины сентября. Эстафету уже приняли несколько регионов. Знаковые мероприятия пройдут на Байкале и в Арктике. Его результатом станет создание народной экологической программы. Предложения в программу также можно внести через мобильное приложение "Вверх".