Во Владикавказе снесут долгострой более чем 10-летней давности

ВЛАДИКАВКАЗ, 2 августа. /ТАСС/. Работы по сносу недостроенной 12-этажной высотки в парке Владикавказа, строительство которой было заморожено в 2009 году, начнутся 13 августа. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба главы и правительства Северной Осетии.

"Демонтаж недостроенной высотки на территории Центрального парка культуры и отдыха им. К. Л. Хетагурова начнется 13 августа, - говорится в сообщении. - Необходимые документы с подрядной организацией "Александрградъ", которая займется демонтажем здания, подписаны. Работы будут вестись с помощью специальных многофункциональных роботов".

С 10 августа все аттракционы, расположенные рядом с высоткой, будут закрыты.

Как сообщили ТАСС в администрации местного самоуправления города, строительство объекта было заморожено в 2009 году. По предварительным подсчетам, работы могут занять порядка полутора месяцев.

В июле Верховный суд Северной Осетии обязал комитет по архитектуре и градостроительству вернуть территорию, на которой находится недостроенная высотка, из зоны рекреационного строительства в ландшафтную. Более гектара земли в парке вновь было переведено в зону, предназначенную для отдыха и досуга населения республики.

В 2018 году депутаты Гордумы Владикавказа поддержали проект изменения статуса земельного участка, на котором расположена высотка. Спорный вопрос выносился на публичные слушания, но постройку невозможно было снести.