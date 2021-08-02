Минздрав Кубани проверит обстоятельства вакцинации семьи, умершей якобы после прививки

КРАСНОДАР, 2 августа. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Краснодарского края анализирует состояние здоровья членов семьи, которые умерли якобы после прививки от коронавируса. Понимание произошедшего будет после патологоанатомической экспертизы, сообщила ТАСС вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Краснодарском крае умерли четыре человека, которые ранее были вакцинированы от коронавируса. Они были членами одной семьи. Росздравнадзор организовал проверку информации.

"Министерство здравоохранения Краснодарского края тоже подключено к этой задаче и сейчас полностью анализирует все обстоятельства здоровья этих граждан, и обстоятельства, при которых они были привиты. Далее мы должны получить патологоанатомическую экспертизу, по которой будет понятно, что в конечном итоге повлияло на ситуацию", - сказала Минькова.

На сегодняшний день, по ее словам, никаких решений по поводу поддержки осиротевшего ребенка из этой семьи нет. По данным властей Краснодарского края, у девочки есть прямые родственники, но если ей понадобится иная помощь, она будет "незамедлительно оказана".

Анна Минькова также добавила, что пока делать выводы о причинах смерти этих людей преждевременно. Территориальное управление Росздравнадзора по Краснодарскому краю не смогло оперативно предоставить ТАСС комментарий по ситуации.