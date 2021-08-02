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Пандемия COVID-19

ЕС не смог выполнить задачу Еврокомиссии по полной вакцинации 70% взрослых к концу июля

К настоящем моменту вакцинировано 60% взрослого населения Евросоюза

БРЮССЕЛЬ, 2 августа. /ТАСС/. Евросоюз к настоящему моменту вакцинировал 60% своего взрослого населения двумя дозами вакцины от коронавируса. Об этом написала в понедельник в Twitter глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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"60% всех взрослых в ЕС теперь полностью вакцинированы. Полная вакцинация защищает нас от COVID-19 и его новых штаммов. Будем бдительны и будем вакцинироваться, ради нашего здоровья и для защиты окружающих", - написала она.

Таким образом, страны ЕС не справились с поставленной Еврокомиссией задачей вакцинировать до конца июля 70% своего взрослого населения.

В настоящее время страны ЕС имеют достаточные запасы вакцины, однако процесс вакцинации тормозится нежеланием части европейцев прививаться. Вместе с тем ряд государств Евросоюза, в частности Бельгия, уже ставят перед собой задачу вакцинировать до 90% своего населения, включая несовершеннолетних, прививки которым в странах Евросоюза начали делать в мае - июне.

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Фон дер Ляйен, УрсулаПандемия COVID-19
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