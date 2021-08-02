Сквер памяти командующего ВДВ Сухорукова открыли на его малой родине под Белгородом

ТАСС, 2 августа. Сквер памяти командующего Воздушно-десантными войсками (ВДВ), генерала армии Дмитрия Семеновича Сухорукова открыли на его малой родине в Белгородской области, сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона. Торжественные мероприятия, в том числе открытие мемориальных досок, также прошли в Ярославле и Рязани.

"В Шебекине прошла торжественная церемония открытия военно-патриотического сквера памяти командующего Воздушно-десантными войсками, генерала армии Дмитрия Семеновича Сухорукова. Дмитрий Семенович - уроженец села Белый Колодезь [Шебекинского городского округа]", - говорится в сообщении. На территории сквера разместили мемориальные плиты в память об уроженцах Шебекина, погибших в разные годы в локальных военных конфликтах.

Дмитрий Сухоруков родился 2 ноября 1922 года в селе Белый Колодезь, окончил Ленинградское военное инженерное училище в 1941 году. С апреля 1944 года командовал ротой 332-го гвардейского стрелкового полка 104-й стрелковой дивизии 9-й гвардейской армии, с 1974 по 1976 год - первый заместитель командующего войсками Закавказского военного округа, с 1976 по 1979 год -командующий Центральной группой войск. С 1979 по 1987 год занимал пост командующего Воздушно-десантными войсками. С 1987 по 1990 год - заместитель министра обороны СССР по кадрам.

В понедельник в Ярославле на мемориальном комплексе ВДВ "Никто, кроме нас" состоялось открытие памятной доски в честь десантников, погибших при исполнении воинского долга. "В Ярославской области 15 воинов-десантников не вернулись домой, защищая интересы страны. Их подвиг мы всегда будем хранить в наших сердцах", - сказал в ходе памятной церемонии губернатор региона Дмитрий Миронов.

Накануне 91-й годовщины образования Воздушно-десантных войск в Рязани торжественно открыли памятную доску, посвященную ветерану Великой Отечественной войны, заслуженному работнику культуры России, полковнику Владимиру Андреевичу Инюцыну, который умер в мае 2020 года в возрасте 93 лет. Службе в армии он отдал 77 лет жизни, после Великой Отечественной войны работал старшим преподавателем Рязанского высшего воздушно-десантного училища, а затем перешел на работу в музей истории ВДВ, где провел более 2,5 тыс. экскурсий.