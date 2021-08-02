В России за полгода размер взятки в каждом третьем случае не превышал 10 тыс. рублей

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Размер взятки в России в первом полугодии 2021 года в каждом третьем случае не превышал 10 тыс. рублей. Это следует из материалов Генпрокуратуры о состоянии преступности за январь - июнь текущего года.

"Заметно активизировалась работа по установлению фактов взяточничества (плюс 27,7%, 10,9 тыс.), которые занимают около половины в структуре коррупционной преступности. В каждом третьем случае размер взятки не превышал десяти тысяч рублей", - говорится в материалах.

По данным Генпрокуратуры, наибольшее число данных фактов зарегистрировано в Пермском (205), Ставропольском (152) краях и Санкт-Петербурге (128).

Всего с начала года на 19% (22,4 тыс.) больше, чем за аналогичный период прошлого года, выявлено преступлений коррупционной направленности. При этом более половины зарегистрированных деяний (12,6 тыс.) являлись эпизодами преступной деятельности.