Фестиваль "Геннин-fest" стартовал в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 августа. /ТАСС/. Фестиваль "Геннин-fest", который пройдет в Екатеринбурге до 7 августа в рамках Года Германии в России, открылся лекцией о родине основателя города Георга Вильгельма де Геннина - небольшом немецком городе Зиген.

Инициированное Музеем истории города и генеральным консульством Федеративной Республики Германия в Екатеринбурге мероприятие получило название в честь одного из основателей города Георга Вильгельма де Геннина.

"Мы хотим таким образом представить Германию во всем ее многообразии. Мы показываем вам то, что уже прошло проверку временем, и, конечно, хотим заинтересовать вас новыми впечатлениями в различных сферах. Убежден, что это даст новые импульсы нашему сотрудничеству и в будущем <...> Мы хотим уделить особое внимание нашей общей российско-германской истории <...> В XVII веке выходцы из Германии внесли большой вклад в экономическое и общественное развитие уральского региона", - сказал на открытии генеральный консул ФРГ в Екатеринбурге Матиас Крузе.

Историк и куратор центра фотографии "Март" Артем Беркович познакомил уральцев с историями знаменитых уроженцев немецкого Зигена, семьей де Геннина и его жизнью до приезда на Урал. Сегодня лекция была организована в Фотографическом музее "Дом Метенкова", а в дальнейшем мероприятия фестиваля развернутся на нескольких городских площадках.

Так, в разных точках города в рамках фестиваля пройдут пленэр, мастер-классы, концерт, будет представлена театральная постановка. Одним из главных мероприятий станет фотовыставка "Саксония: чарующее путешествие", где представят 34 работы победителей конкурса журнала National Geographic, по данным департамента информационной политики города. Они раскроют для уральцев одни из самых живописных земель Германии - горные пейзажи, реки, замки и зеленые парки. Также в Музее истории Екатеринбурга пройдет концерт камерного оркестра B-A-C-H, который исполнит произведения немецких композиторов XVIII века.

Вход на фестиваль свободный, но предварительно необходимо пройти регистрацию.