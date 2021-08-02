Масочный режим ослабили на тульских предприятиях, где привили 90% работников

ТУЛА, 2 августа. /ТАСС/. Сотрудники промышленных предприятий Тульской области могут находиться на рабочем месте без защитных масок, если вакцинацию от ковида прошли не менее 90% коллектива. Соответствующее изменение в постановление о дополнительным мерах по недопущению распространения коронавируса в понедельник внес главный санитарный врач по региону Александр Ломовцев, сообщила пресс-служба облправительства по итогам заседания оперативного штаба.

"В постановление главного государственного санитарного врача по Тульской области внесены изменения, в соответствии с которыми на промышленных предприятиях, где 90 и более процентов работников привиты полным курсом вакцины, допускается не использовать маски на рабочих местах", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

Требования носить маски в местах массового пребывания людей остаются в силе, отметили в пресс-службе.

В Тульскую область, по данным на 2 августа, поставлено более 583 тыс. доз вакцин от коронавируса, в том числе - около 26 тыс. доз вакцины "Спутник лайт". "Сейчас в Тульской области первым компонентом вакцины привиты 494 тыс. человек, обоими - 362 тыс. Процент выполнения от плана в регионе составляет почти 70% <...> Иммунитет к коронавирусу уже имеют 55% жителей", - добавили в пресс-службе.

По данным сайта стопкоронавирус.рф на 2 августа, в Тульской области с начала пандемии коронавируса выявлено 47 682 случая заражения, из них 136 - за последние сутки. Выздоровели 41 235 человек, 2 462 пациента умерли.