В метро Петербурга около 50 раз пытались провезти огнестрельное и холодное оружие

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 августа. /ТАСС/. Сотрудники метрополитена Петербурга в 2021 году зафиксировали около 50 попыток провоза огнестрельного и холодного оружия. Об этом в понедельник журналистам сообщили в городском комитете по транспорту.

"Правилами пользования Петербургским метрополитеном установлен запрет на провоз оружия и взрывчатых веществ в метро, в том числе в чехлах и разобранном состоянии. Тем не менее, за первое полугодие 2021 года зафиксировано 35 попыток провоза огнестрельного охотничьего оружия и 13 - холодного охотничьего оружия", - говорится в сообщении

В комитете по транспорту также отметили, что запрет направлен на защиту граждан от возможных террористических и иных преступных посягательств и необходим для обеспечения транспортной безопасности. К провозу также запрещены взрывчатые вещества и иные предметы, в отношении которых законодательством установлены запрет или ограничения на перемещение в зону транспортной безопасности.

Правила проведения досмотра запрещают провозить боевое, гражданское, служебное, холодное оружие и его основные части. Общий порядок ношения и перевозки оружия установлен федеральным законом "Об оружии" и Правилами оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации. В ведомстве опасаются, что подобных случаев может быть больше в связи с началом сезона охоты.