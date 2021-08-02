Среди прошедших вакцинацию от COVID-19 в Ленобласти коронавирус зафиксировали у 1,2%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 августа. /ТАСС/. Случаи заражения COVID-19 выявили у 1,2% жителей Ленинградской области, которые сделали прививки от новой коронавирусной инфекции. В основном они переносят заболевание легко, сообщили в понедельник в пресс-службе правительства региона.

"Статистика свидетельствует: в Ленинградской области среди тех, у кого зафиксирован коронавирус, число привитых ничтожно мало, а среди тех, кто заболел и оказался в реанимации, привитых нет вообще. По данным комитета по здравоохранению Ленинградской области, лишь у 1,2% прошедших вакцинацию жителей зафиксировали коронавирус, при этом на реанимационных койках нет ни одного человека, ранее сделавшего прививку. Как правило, у привитых заболевших наблюдается легкое и бессимптомное течение болезни, почти все они лечатся амбулаторно", - говорится в сообщении.

По последним данным, в регионе прививку первым компонентом сделали 424 388 человек, из них оба компонента получили 304 866 человек. Повторно привились 1 549 человек. Вакцинация организована в 111 пунктах.

В медицинских учреждениях Ленобласти развернуто 2 044 койки для пациентов с COVID-19, из них свободно 682.

Всего в Ленинградской области, по последним данным, заразились коронавирусной инфекцией 56 562 человека, выздоровели 47 328, умерли 2 123. За минувшие сутки в регионе выявили 235 случаев заражения.