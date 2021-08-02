Судно Ocean Viking запросило у средиземноморских стран разрешения высадить 555 мигрантов

ПАРИЖ, 2 августа. /ТАСС/. Судно Ocean Viking неправительственной организации SOS Mediterranee направило в компетентные органы стран Средиземноморья запросы на заход в порт для высадки 555 мигрантов. Об этом неправительственная организация, штаб-квартира которой находится в Марселе, сообщила в понедельник на своей странице в Twitter, а также в комментарии Agence France-Presse.

"Мы ранее направили запросы компетентным органам Мальты, Туниса, Ливии, а теперь - в понедельник - и Италии", - сказал представитель организации. Он сообщил, что Мальта дала отрицательный ответ, а Ливия и Тунис вообще не ответили.

В размещенном в Twitter сообщении подчеркивается, что на борту судна сложилась "невыносимая ситуация". "Физическое состояние людей на борту корабля ухудшается из-за усиления волнения на море и удушающей жары", - говорится в заявлении. В нем уточняется, что многие мигранты страдают от морской болезни, "некоторые из-за жары и прежних перенесенных тяжких испытаний без сознания лежат на палубе". Организация подчеркивает, что этих людей "необходимо высадить в надежном месте как можно быстрее".

Согласно установленным международным правилам, суда НПО, оказывающих помощь мигрантам в море, обязаны ждать от властей запрошенной страны разрешения на так называемый надежный порт, в котором оно может высадить спасенных людей и где им будет оказана необходимая гуманитарная помощь. Однако после каждого случая массового спасения людей на море суда НПО вынуждены подолгу, зачастую несколько дней, находиться в открытом море, ожидая разрешения на высадку мигрантов.

Селин Шмитт, официальный представитель во Франции Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, подчеркнула в начале июля, что Европе следует в срочном порядке создать механизм быстрого и справедливого распределения спасенных мигрантов, чтобы облегчить нагрузку на прибрежные страны Средиземноморья.

По данным Международной организации по миграции, в этом году постоянно возрастает число пытающихся пересечь Средиземноморье нелегальных мигрантов, а также число людей, перехваченных при этих попытках. При этом уже не менее 1 113 мигрантов погибли в Средиземном море в первом полугодии 2021 года.