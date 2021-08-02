В КЧР ввели обязательную вакцинацию для госслужащих, медиков и учителей

ЧЕРКЕССК, 2 августа. /ТАСС/. Главный государственный санитарный врач по Карачаево-Черкесии (КЧР) Сергей Бескакотов подписал постановление о введении обязательной вакцинации против новой коронавирусной инфекции для госслужащих, работников сферы здравоохранения, образования, туризма и общепита региона, говорится в документе, опубликованном на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

"Постановляю обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (СOVID-19) следующим категориям (группам) граждан, подлежащим вакцинации и не имеющим противопоказаний к иммунизации: работающим <…> в сфере здравоохранения, образования, социальной защиты и социального обслуживания, туризма, торговли", - говорится в документе.

Отмечается, что в связи с ухудшением эпидемической ситуации в республике обязательная вакцинация также введена для работников сферы общественного питания, салонов красоты, физкультурно-оздоровительных организаций, почты и МФЦ. А также обязательной иммунизации подлежат водители общественного транспорта и такси, работники сферы ЖКХ, учреждений культуры, судьи и работники аппаратов судов, государственные и муниципальные служащие, студенты старше 18 лет, члены избирательных комиссий и наблюдатели.

Уточняется, что первый компонент вакцины должен быть введен сотрудникам до 16 августа текущего года, до 7 сентября они должны пройти ревакцинацию. Жители имеют право отказаться от прививки, но будут отстранены от работы во время неблагоприятной эпидемической ситуации.

На сегодняшний день в Карачаево-Черкесии первый компонент вакцины получили свыше 40% взрослого населения, это более 89 тыс. человек. Для жителей республики функционируют 13 прививочных пунктов. Число передвижных пунктов для вакцинации увеличено с 18 до 25.

За последние сутки в республике выявили 58 случаев заражения коронавирусом, всего в КЧР зафиксировано 22 503 случая инфицирования, 20 716 жителей выздоровели, 314 умерли. В госпиталях получают лечение 710 пациентов, остальные лечатся амбулаторно.