Кипр изменил эпидемический статус 10 стран, оставив Россию в красной зоне

НИКОСИЯ, 2 августа. /ТАСС/. Власти Республики Кипр в понедельник изменили эпидемический статус 10 стран, оставив Россию в красной зоне, откуда невакцинированных пассажиров пускают на остров с двумя диагностическими тестами на коронавирус. Об этом свидетельствует новый недельный реестр деления стран на категории, опубликованный Минздравом республики и вступающий в силу 5 августа.

В новом перечне повышен статус лишь двух стран. Лихтенштейн переведен из оранжевой категории, откуда невакцинированным жителям можно приезжать на остров с одним тестом, сданным в стране вылета не ранее чем за трое суток до отправки авиарейса, в зеленую, откуда не требуется никаких медицинских документов. На один эпидемический уровень - с красного до оранжевого - поднят Люксембург.

Статус других 8 стран, которых коснулись изменения, был понижен. Азербайджан, Франция, Швейцария, Япония и США были переведены из оранжевой категории в красную, Италия и Литва - из зеленой в оранжевую, а Исландия - из зеленой в красную. В новом реестре изменения в классификации стран Европейского союза и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) были произведены на основании решения Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), а остальных стран - на основании оценки отдела эпидемического мониторинга кипрского Минздрава.

С 5 августа в зеленой группе будет находиться 21 страна, в оранжевой - 15, в красной - 30. Остальные государства останутся в серой группе, откуда на остров могут приезжать только отдельные категории граждан при условии сдачи теста и обязательного двухнедельного карантина. Его продолжительность можно сократить вдвое, если сдать за свой счет дополнительный анализ на седьмой день пребывания в самоизоляции и получить отрицательный результат.

Правила прилета для россиян

Для непривитых граждан стран красной категории, куда входит Россия, действуют следующие требования: прибывающим необходимо не ранее чем за 72 часа до вылета пройти ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию с получением сертификата на английском языке (кроме детей до 12 лет), оформить провизу для въезда на Кипр и в течение 24 часов до вылета заполнить электронную анкету, загрузив результаты ПЦР-теста на английском языке.

По прибытии на остров россиянам и гостям из других стран красной группы придется повторно пройти тестирование на коронавирус. Анализ сдается за свой счет и стоит 30 евро в аэропорту Ларнаки и 32 евро в аэропорту Пафоса. Результаты появятся на платформе www.covid-testcyprus.com не позднее чем через 3 часа после сдачи анализа.

С 1 августа невакцинированные иностранцы обязаны сдавать либо молекулярный ПЦР-тест, либо экспресс-тест на наличие антител на седьмой день после прибытия на Кипр. Анализ стоит до 10 евро и можно сдать в сертифицированных лабораториях или аптеках острова.

От необходимости иметь сертификат о прохождении теста на коронавирус и от помещения на карантин освобождены иностранцы, прошедшие полный курс вакцинации российским "Спутник V", китайским Sinopharm и препаратами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств (EMA). Прибывающим на остров требуется иметь при себе сертификаты вакцинации из стран ЕС, ЕЭЗ, России, Швейцарии, Великобритании, Израиля, ОАЭ, Саудовской Аравии, Украины, Иордании, Ливана, Египта, Белоруссии, Сербии, Катара, Бахрейна, США, Армении, Грузии, Канады, Кувейта и Китая.