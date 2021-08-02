В Петербурге в ближайшие дни откроют второй уличный шатер для вакцинации от коронавируса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 августа. /ТАСС/. Второй уличный шатер, где жители Санкт-Петербурга смогут пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции без предварительной записи, откроется у станции метро "Приморская" в ближайшие дни. Об этом сообщил в понедельник в эфире телеканала " Санкт-Петербург " врач-методист городского центра медицинской профилактики Андрей Бережной.

"У нас запланировано открытие еще одного шатра, который будет располагаться у станции метро "Приморская", он уже установлен, там сейчас проходят работы по оснащению мебелью, установке морозильного оборудования, и в ближайшие дни он также откроется для петербуржцев", - рассказал Бережной. Ранее первый уличный шатер для вакцинации от коронавируса открылся в парке 300-летия Санкт-Петербурга.

Кроме того, запланировано открытие мобильного центра вакцинации в торговом центре "Галерея" в центре города у Московского вокзала. Он должен стать одним из самых крупных в городе. "Там предполагается 11 кабинетов, в каждом будет проводиться вакцинация. Одну тысячу человек центр сможет привить [в сутки]", - добавил Бережной.

Всего прививку первым компонентом в городе сделали 1,3 млн человек, полностью прошли цикл - более 1 млн. В городе работают 146 пунктов вакцинации на базе медицинских организаций и 39 мобильных пунктов.

По последним данным, в Петербурге выявили 532 551 случай заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 506 156 человек, умерли 19 372. За последние сутки в городе выявили 1 914 случая заражения.