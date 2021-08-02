Кристина Тимановская улетит в Варшаву 4 августа

ТАСС, 2 августа. Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская 4 августа улетит в Варшаву прямым рейсом из Токио. Об этом в понедельник агентству Reuters сообщил исполнительный директор Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин.

"Она улетит из Токио в Варшаву прямым рейсом через два дня, 4 августа", - сказал он.

В понедельник заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач сообщил у себя в Twitter, что Тимановская получила польскую гуманитарную визу. Он также добавил, что Польша "сделает все необходимое, чтобы помочь ей продолжить спортивную карьеру".

Национальный олимпийский комитет (НОК) Белоруссии объявил в воскресенье, что тренерский штаб команды по легкой атлетике принял решение отправить Тимановскую домой в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием. Первоначально планировалось, что легкоатлетка выступит в Токио в беге на дистанциях 100 и 200 м. В связи с отсутствием необходимого количества допинг-проб от участия в эстафете 4 400 м были отстранены две белорусские бегуньи. Тренерский штаб решил задействовать в эстафете Тимановскую, которая в соцсетях подвергла критике такое решение.

Представители оппозиционного Белорусского фонда спортивной солидарности сообщили, что Тимановскую насильно вывозят из Токио в связи с ее критикой действий тренерского штаба белорусских легкоатлетов. Тимановская заявила "Еврорадио" о намерении просить убежище в Европе. Кроме того, спортсменка обратилась к Международному олимпийскому комитету с просьбой вмешаться в ситуацию и оказать ей помощь. По словам спортсменки, на нее было оказано давление, ее пытались вывезти из Японии без ее согласия. Она также обратилась в Спортивный арбитражный суд (CAS).

В понедельник Спортивный арбитражный суд отклонил запрос Тимановской на отмену решения НОК Белоруссии о ее отстранении от участия в Олимпийских играх. Срочное ходатайство было отклонено главой выездной панели CAS, так как спортсменка не сумела предоставить достаточно доказательств для предоставления судебной помощи, говорится в сообщении суда.