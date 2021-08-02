В Петербурге около 3 тыс. машин задействуют в качестве социального такси в 2022 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 августа. /ТАСС/. Услуги социального такси планируется расширить в Петербурге в следующем году, для маломобильных групп населения таксопарк будет увеличен до 3 тыс. автомобилей. Об этом журналистам в понедельник сообщили в городском комитете по транспорту.

"В 2022 году комитет по транспорту планирует задействовать около 3 тыс. автомобилей, из которых порядка 50 будут оснащены средствами для транспортировки маломобильных групп населения", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что только за первое полугодие 2021 года петербуржцы воспользовались услугой социального такси более 380 тыс. раз. Для специального транспортного обслуживания было подготовлено 2 250 обычных и 52 специально оборудованных транспортных средств.

На данный момент объявлен квалификационный отбор транспортных компаний на право предоставления услуги социального такси в 2022 году. Отбор проводится квалификационной комиссией с 1 августа по 31 октября 2021 года. Прием заявлений от транспортных организаций осуществляется в период со 2 августа по 15 сентября 2021 года включительно. В автопарке конкурсанта в обязательном порядке должно быть как минимум одно транспортное средство, оборудованное аппарелями или подъемниками для обеспечения проезда инвалидов.

Социальное такси является дополнительной мерой социальной поддержки отдельных льготных категорий граждан, проживающих в Санкт-Петербурге. Они оплачивают только часть стоимости услуг транспортных организаций. Оставшаяся часть - от 50% до 90% - оплачивается из бюджета Санкт-Петербурга. Поездка может быть совершена от социально значимых объектов к месту жительства и наоборот, а также между социально значимыми объектами.