В Петербурге выявили случаи заражения коронавирусом среди 1,7% привившихся

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 августа. /ТАСС/. Случаи заражения новой коронавирусной инфекцией выявлены среди 1,7% жителей Санкт-Петербурга, которые прошли полный цикл вакцинации. Такие данные городского комитета по здравоохранению в понедельник привел депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский в своем Telegram -канале.

Всего, по последним данным, прививку первым компонентом в городе сделали 1,3 млн человек, полностью прошли цикл - более 1 млн.

Вишневский опубликовал у себя данные городского комитета по здравоохранению, предоставленные ему в ответ на соответствующий запрос. Согласно информации комитета на 23 июля, среди 819 768 жителей Санкт-Петербурга, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса препаратом "Спутник V", заразились коронавирусом 13 466 (1,6%). Полностью привились вакциной "Эпиваккорона" 16 269 человек, заболели - 988 (6%). В случае с препаратом "Ковивак" привились 24 601 человек, заразились - 218 (0,8%).

В целом, по данным комитета, на конец июля в Петербурге прошли полный цикл вакцинации 860 638 человек, заболели 14 672 (1,7%).

В управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу в свою очередь привели цифры на 2 августа. "На 02.08.2021 полностью завершили вакцинацию в Санкт-Петербурге вакциной "Эпиваккороной" 25 261 человек, заболели из числа полностью вакцинированных 1 131, что составляет 4,47%. Для статистически достоверной выборки следует проводить анализ на большем количестве населения, и по данным Федерального реестра число заболевших после вакцинации (завершивших полный курс вакцинации) для "Эпиваккороны" не превышает 0,8-0,9%, что сопоставимо с другими вакцинами", - пояснили ТАСС в ведомстве.

По последним данным, в Петербурге выявили 532 551 случай заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 506 156 человек, умерли 19 372. За последние сутки в городе выявили 1 914 случая заражения.