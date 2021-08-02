Темп вакцинации от коронавируса в Петербурге снизился почти в два раза

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 августа. /ТАСС/. Темп вакцинации от новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге снизился с 20 до 12 тыс. человек в сутки. Об этом сообщил в понедельник в эфире телеканала " Санкт-Петербург " председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

"Мы наблюдали буквально еще две недели назад, когда у нас первично вакцинировались жители количеством 20 тыс. [человек в сутки] и более. На прошлой неделе в среднем темп первичной вакцинации составлял около 12 тыс. Конечно, у нас это вызывает некое беспокойство потому, что чем быстрее мы достигнем уровня коллективного иммунитета, а это как минимум 60% взрослого населения, тем с меньшей вероятностью нам стоит ожидать каких- либо новых подъемов в ближайшей или отдаленной перспективе", - сказал Лисовец.

По словам главы комитета, сейчас в городе основной запас вакцин приходится на препараты "Спутник V" и "Спутник лайт" - примерно по 90 тыс. доз. В течение 10-14 дней также ожидаются поставки "Эпиваккороны" и "Ковивака", однако в меньших объемах. В течение текущей недели в Петербург также должны привезти еще около 130 тыс. доз "Спутника V". По словам Лисовца, запас будет сформирован минимум на три недели.

Лисовец призвал жителей пройти вакцинацию теми препаратами, которые сейчас есть в Петербурге в наличии.

Всего прививку первым компонентом в городе сделали 1,3 млн человек, полностью прошли цикл - более 1 млн. В городе работают 146 пунктов вакцинации на базе медицинских организаций и 39 мобильных пунктов.

По последним данным, в Петербурге выявили 532 551 случай заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 506 156 человек, умерли 19 372. За последние сутки в городе выявили 1 914 случаев заражения.