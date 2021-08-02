Федеральные больницы Петербурга вернут к обычному режиму работы к концу августа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 августа. /ТАСС/. Федеральные медицинские учреждения в Петербурге, которые задействованы в оказании помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией, планируют вернуть к обычному режиму работы к концу августа. Об этом в сообщил в понедельник в эфире телеканала " Санкт-Петербург " председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

"Планируем к концу августа все федеральные медицинские организации вернуть к обычному режиму работы. У нас ежедневно осуществляется мониторинг числа свободных коек в инфекционных больницах, поэтому мы при благоприятном течении эпидситуации, уменьшении нагрузки на стационары естественно будем в опережающем темпе выводить их в обычный режим работы", - сказал он.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе комитета, всего в городе сейчас развернуто около 8 тыс. коек для пациентов с коронавирусом. Среди федеральных учреждений в этой работе задействованы Первый медицинский университет им. Павлова, Центр Алмазова, Северо-Западный государственный университет им. Мечникова, Военно-медицинская академия им. Кирова, НИИ фтизиопульмонологии, Северо-западный окружной научно-клинический центр им. Соколова, а также 442-й окружной военный клинический госпиталь.

По словам Лисовца, среди крупных городских медучреждений к плановой работе уже вернулись Мариинская больница, больница №2, а также больница Святителя Луки.

"Ситуация еще не нормализовалась, потому что сейчас по ряду показателей, к примеру, по ежедневной госпитализации пациентов, мы достигли только уровня последней недели мая <…> Рассчитываем, что в ближайшее время мы выйдем к уровню августа прошлого года, когда у нас госпитализировали ежедневно менее 200 пациентов, но пока эта величина нами еще не достигнута. По итогам прошлой недели в среднем госпитализировали порядка 400 пациентов", - пояснил глава комитета.

По последним данным, в Петербурге выявили 532 551 случай заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 506 156 человек, умерли 19 372. За последние сутки в городе выявили 1 914 случая заражения.