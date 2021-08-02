Власти Нидерландов разрешили проведение однодневных фестивалей с участием до 750 человек

ГААГА, 2 августа. /ТАСС/. Нидерландские власти приняли решение вновь немного ослабить ограничения в отношении фестивалей. С 14 августа будут разрешены мероприятия с участием более 750 человек, заявил в понедельник премьер-министр страны Марк Рютте.

"Люди с отрицательным результатом теста, сданного не позже чем за 24 часа до мероприятия, вакцинированные или перенесшие коронавирус, смогут посещать однодневные фестивали, - сказал он. - Число участников таких фестивалей не должно превышать 750 человек".

Фестивали должны проводиться либо на открытом воздухе, либо под тентом, открытым со всех четырех сторон. Чуть позже правительство примет решение относительно мероприятий с большим количеством участников. Многодневные фестивали запрещены как минимум до 1 сентября.

Большинство мер по предотвращению распространения коронавируса было отменено или ослаблено в Нидерландах 26 июня, когда число заражений, госпитализаций и летальных исходов шло на спад. Затем цифры вновь пошли вверх, достигнув пика в 10-11 тыс. случаев заражения в день в середине июля. Правительство возобновило ряд ограничений, закрыв дискотеки и ночные клубы, запретив фестивали и разрешив кафе, барам и ресторанам работать лишь до полуночи.

В настоящее время в стране выявляется 2-3 тыс. случаев заражения в день, при этом показатели идут на спад. Это позволило властям вновь задуматься о послаблениях.